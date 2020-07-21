Dicle Üniversitesi taban puanları 2020
Dicle Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması | Üniversite sınavına giren milyonlarca kişi hedefledikleri bölüm ve okulların taban puanlarını, kontenjanlarını, başarı sıralamasını araştırıyor. Dicle Üniversitesi’nde okumak isteyenler “Dicle Üniversitesi taban puanları 2020” , “Dicle Üniversitesi başarı sıralaması 2020” , “Dicle Üniversitesi bölümleri 2020” , “Dicle Üniversitesi sayısal bölümler 2020” , “Dicle Üniversitesi sözel bölümler taban puanları 2020” konularını araştırıyor.
Üniversite sınavı 27 Haziran 28 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde yapıldı. YKS’nin ardından öğrenciler okulların kontenjanlarını, taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Dicle Üniversitesi’nde okumak isteyenler sık sık internette “2020 Dicle Üniversitesi taban puanları” konusunu araştırıyor.
Dicle Üniversitesi'nde sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanlarıyla öğrenci alan birçok bölüm bulunuyor.
Dicle Üniversitesi bölümleri 2020
- Almanca Öğretmenliği
- Arap Dili ve Edebiyatı
- Arkeoloji
- Bahçe Bitkileri
- Bitki Koruma
- Biyoloji
- Coğrafya Öğretmenliği
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
- Diş Hekimliği
- Eczacılık
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Felsefe
- Fen Bilgisi Öğretmenliği
- Fizik
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- Havacılık Yönetimi(Yüksekokul)
- Hemşirelik(Yüksekokul)
- Hukuk
- İktisat
- İlahiyat
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- İngilizce Öğretmenliği
- İnşaat Mühendisliği
- İşletme
- Kimya
- Makine Mühendisliği
- Matematik
- Matematik Öğretmenliği
- Mimarlık
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Sağlık Yönetimi(Fakülte)
- Sınıf Öğretmenliği
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Sosyoloji
- Tarih
- Tarih Öğretmenliği
- Tarla Bitkileri
- Tıp
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
- Türkçe Öğretmenliği
- Veterinerlik
- Zootekni
Dicle Üniversitesi taban puanları 2020
Dicle Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları için görsele tıklamanız yeterli.