Dicle Nehri'ne giren gencin kaybolduğu iddia edildi Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren bir gencin akıntıya kapılarak kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı.

Sur ilçesi Bağıvar Köprüsü mevkisinde serinlemek içinDicle Nehri'ne giren 16-17 yaşlarındaki gencin akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde arama çalışması başlattı. Görgü tanığı Mahmut Çolak, tahminen 16-17 yaşlarındaki gencin suya girdiğini ve bir süre sonra kaybolduğunu belirterek, "Suda bir çocuğun çırpındığını gördük. O sırada çocuğu kurtarmak için iki kişi suya atladı ama çocuk gözden kayboldu." ifadelerini kullandı. Suda kaybolan gencin kimlik tespiti ve arama çalışmaları sürüyor.

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