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Aktüel

Dicle Nehri'nde kaybolan genç aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-16 17:21:37 -
Dicle Nehri'nde kaybolan genç aranıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, serinlemek için Dicle Nehri'ne giren genç kayboldu.

Tarihi Ongözlü Köprü yakınlarındaki bir kafede çalışan 18 yaşındaki Hasan Akdoğan, serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi.

Akdoğan'ın akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu fark edenler, durumu AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye giden ekipler, akıntıya kapılarak kaybolan Hasan Akdoğan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.

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