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Dicle Elektrik’ten çalışanlarına bilgi güvenliği farkındalık eğitimi

Dicle Elektrik, tüm şirket çalışanlarına bilgi güvenliği farkındalık eğitimi vermeye başladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:00
Dicle Elektrik’ten çalışanlarına bilgi güvenliği farkındalık eğitimi

Dicle Elektrik, tüm şirket çalışanlarına bilgi güvenliği farkındalık eğitimi vermeye başladı. Eğitimlerden ilki Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.


Sorumluluk bölgesinde yer alan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti verirken teknolojik yatırımlara ağırlık veren Dicle Elektrik, bilgi güvenliğine gereken önemi veriyor. Enerji şirketi, bünyesinde görev yapan çalışanlarının ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardını tanımaları ve bilgi güvenliği ile ilgili farkındalığa sahip olabilmeleri için bir çalışma başlattı. Mardin’deki eğitim sırasında konunun uzmanları, şirket çalışanları ile deneyimlerini paylaşırken, bilgi güvenliği, siber güvenlik, ağ güvenliği gibi konularda önemli bilgiler aktardı.



Zararlı yazılım ve virüsler


Bilgi güvenliği uzmanı Emre Baştuğ, Dicle Elektrik çalışanlarına zararlı yazılımlardan korunma, bilgisayar ortamında saklanan bilgilerin ve verilerin güvenliğinin sağlanması gibi konularda bilgiler aktardı. Baştuğ, bilgi güvenliğinin önemini aktarırken de parola güvenliği, taşınabilir tablet, bilgisayar ve mobil cihaz güvenliği, internette karşılaşılabilecek zararlı yazılım ve virüslere karşı personelin dikkat etmesi gereken konular hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.



Kampanya e-postaları


Bilgi güvenliği konusunda en büyük tehdidin kullanıcıların farkındalık eksikliğinden kaynaklandığını belirten Baştuğ, belirsiz kaynaklardan indirilen ve güvenlik kontrolünden geçmeyen uygulamaların tablet, telefon gibi cihazlar üzerindeki verilerin çalınmasında önemli rol oynadığını ifade etti.


Şifrelerin ve gizli soruların karmaşık tutulmasına, her hesap için farklı şifreler kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında da bulunan Bilgi Güvenliği Uzmanı Emre Baştuğ, özellikle kampanya e-postalarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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