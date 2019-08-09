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Dicle Elektrik'in kaçak elektrik kontrolüne engelleme

09 Ağustos 2019 Cuma 10:24
Dicle Elektrik'in kaçak elektrik kontrolüne engelleme

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik çalışanlarının kaçak elektrik kontrolü yapmak için gittiği Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Güleçoba Mahallesi'nde bazı aboneler tarafından engellendiği bildirildi.

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, 190 abonenin bulunduğu Güleçoba Mahallesi'nde kayıt dışı kullanımının yüzde 75 olduğu belirtilerek, 11 kontrol ekibinin kaçak elektrik kullanımıyla mücadele kapsamında mahallede çalışma başlattığı ifade edildi.

Mahalle sakinlerinin, görevlilere hakaret ederek çalışmalarını engellediklerinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarmanın sükunet çağrısında bulunması üzerine bazı mahalle sakinlerinin 'Cezaya razıyız, karakola da razıyız, ölüme de razıyız. Bugün bu iş olmayacak. Beni öldürsünler. Çıkın dışarı' diyerek kaçak kontrol ekiplerini mahalle dışına çıkarmaya çalıştığı dikkat çekti. Yaşanan gerilim kısa süre sonra taşlı saldırıya dönüşünce, jandarma olayları yatıştırmak için tedbir amacıyla havaya ateş etti. Buna rağmen olaylar durulmayınca, jandarmanın da önerisini dikkate alan Dicle Elektrik ekipleri, olayların büyümemesi için ileriki günlerde çalışma yapmak üzere mahalleden ayrıldılar."

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:24
  1. Dicle elektrik
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  3. elektrik
  4. Güleçoba
  5. kaçak elektrik

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