0553 313 94 23

Dicle Elektrik, muhtar ziyaretlerini sürdürüyor

Dicle Elektrik, halkın şikayet ve beklentilerini daha sağlıklı belirlemek ve yatırım planlarını buna göre gerçekleştirebilmek için Şanlıurfa’da muhtar ziyaretlerini sürdürüyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:12
Dicle Elektrik, muhtar ziyaretlerini sürdürüyor

Dicle Elektrik, halkın şikayet ve beklentilerini daha sağlıklı belirlemek ve yatırım planlarını buna göre gerçekleştirebilmek için Şanlıurfa’da muhtar ziyaretlerini sürdürüyor.


Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı ziyaretlerini kırsal arıza sorumlusu Mehmet Yılmaz ile birlikte gerçekleştirdi. Halliye’nin Devteyşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına, Karaköprü’nün Şahin Mahalle Muhtarı Nasrettin Kına, Tülmen Mahalle Muhtarı Cemal Rastgeldi, Korukezen Mahalle Muhtarı Mehmet Çiftçi, Büyükkargılı Mahalle Muhtarı Osman Kılınç, Kırkpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Parmaksız, Eyyübiye’nin Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyyin Korkmaz ve Kadıoğlu Mahalle Muhtarı Mehmet Küçük ile yapılan görüşmelerde halkın istek, şikayet ve önerileri dinlendi. Dicle Elektrik yetkilileri, zaman aman muhtarlarla mahalleleri dolaşırken, vatandaşlarla da görüştü notlar aldı.


Yatırımlara olumlu etki ediyor


Dicle Elektrik olarak bu ziyaretlere devam edeceklerini belirten İl Müdür Yardımcısı Arpacı, muhtarların bazılarının güç artışı, bazıları ise bakım onarım ve aydınlatma talebinin olduğunu belirti. Yapılan ziyaretlerle ilgili konuşan Rıfat Volkan Arpacı, ‘’Tüketicilere en iyi nasıl hizmet edebileceğimizin arayışı içindeyiz. Şirket olarak her zaman muhtarlarla irtibat halinde olduk. İster merkezde ister de kırsalda olsun muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz, mahalle halkının şikayet ve taleplerini onların aracılığıyla dinliyoruz. Saha yatırımlarımız için muhtar ziyaretlerimiz oldukça önemli. Bu görüşmelerin yatırımlarda olumlu etkileri oluyor’’ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Finans’tan 400 milyon liralık kira sertifikası ihracı
    1. Türkiye Finans’tan 400 milyon liralık..
    2. CHP vicdansızlığı: AK Partili olduğu..
    3. Dumlupınar’a dev Türk bayrağı
    4. Tarım Bakanı Pakdemirli Slovenya’da
    5. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    6. Radamel Falcao'dan bomba paylaşım
    7. CNR Food İstanbul gıda sektörüne can..
    8. Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda..
    9. Üç yıldır oğlunu arayan anne,..
    10. Hollywood gülüşünde diş rengine dikkat
    11. Açık Su Yüzme Şampiyonası Karamürsel..
    12. Changuu Adası'nın en eski sakinleri:..
    13. sahibinden.com geleceğin yıldız..
    14. Yemen hükümetinden BAE'ye Şebve'de..
    15. Bakan hadlerini bildirmiş: “Baba motor..
    16. Adana'da uyuşturucu satıcılarına..
    17. Erzurum’da Aşkale rüzgarı ...
    18. Gram altın 277 lira seviyelerinde
    19. Erkeklerde meme sarkmasının 9 nedeni
    20. Milyonlarca kişiyi yakından..
    21. Büyükşehir Belediyesi, anne ve..
    22. Kurulan kapanan şirket istatistikleri..
    23. ABD'de tren raydan çıktı: Çok sayıda..
    24. İşçiye kulak tıkayan CHP HDP’ye..
    25. Asya borsaları
    26. Başkan Büyükkılıç, Ankara’da bir dizi..
    27. İmran Han'dan dünyaya Keşmir çağrısı
    28. Trabzon yerel basınında AEK galibiyeti
    29. Memur toplu sözleşme son dakika memur..
    30. CEPTETEB'e 2019 Stevie'den..
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi