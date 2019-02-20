Dicle EDAŞ yetkilileri muhtarlarla buluştu

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Genel Müdürü Murat Karagüzel'in, şirketin sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 30 muhtarla buluştuğu bildirildi.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin gerçekleştirdiği yatırımlarla mevcut elektrik şebekesini her geçen gün daha da güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karagüzel de halkın temsilcisi olan muhtarların talep ve beklentilerini önemsediklerini ve muhtarlara Dicle EDAŞ'ın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini ifade etti.

Şirketin gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra kaçak elektrik kullanımıyla ilgili çalışmalarına da dikkati çeken Karagüzel, şunları kaydetti:

"Özelleştirme sürecinde yatırımlarımızı il ve ilçe merkezlerinde yoğunlaştırdık. Ancak 2-3 yıldır kırsaldaki enerji nakil hatları ve şebekelerini de yatırım programına dahil etmeye başladık. En büyük sorunumuz kaçak elektrik kullanımı. Bu bizim veya sizin tek başına mücadelesiyle ortadan kaldırabileceği bir sorun değil. Muhtarıyla, mülki idaresiyle, topyekun mücadele etmemiz lazım. Biz kamu hizmeti sunuyoruz ancak vatandaşın en çok şikayet ettiği elektrik birim fiyatı gibi konulara biz de müdahale edemiyoruz. Çünkü biz burada belirleyici değil, uygulayıcıyız.’’

Şebeke kapasitesi nedeniyle programlı elektrik kesintilerinin 3 yıldan uzun bir süredir yaşanmadığına dikkati çeken Karagüzel, kırsaldaki yerleşim birimlerine ihtiyacın çok üzerinde güce sahip trafoların yerleştirildiğini ancak aşırı tüketim ve kaçak kullanım nedeniyle özellikle kış aylarında sıkıntıların yaşanabildiğini ifade etti.