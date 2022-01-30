  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor "Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor" iddiası
Spor

"Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor" iddiası

Galatasaray'da yabancı kontenjanında yer açmak için Mbaye Diagne’nin sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 12:19:00 -
"Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor" iddiası

UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak, Süper Lig 'de de kötü süreci tersine çevirmek isteyen Galatasaray 'da idareciler rotasını transfer dönemine çevirdi. Sarı-kırmızılılarda mevcut kadroda yer alan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.

Galatasaray’da Mbaye Diagne’nin sözleşmesi feshediliyor. Sarı-kırmızılılar, ancak nisan ayı içerisinde sahalara dönebilecek olan 30 yaşındaki forvetle anlaşmalı bir fesih gerçekleştirecek.

Kulüplerin, Süper Lig statüsü gereği 14 yabancıdan fazla yabancı futbolcuyu vize ettirememesi nedeniyle çaresiz kalan sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne ile özel bir sözleşme yapacak. Yeni anlaşma, 2023’e kadar olan sözleşmesinin tazelenmesi şeklinde olacak.

Mbaye Diagne’nin kontratının bu şekilde feshedilmesiyle beraber yabancı kontenjanında yer açılacak. 30 yaşındaki santrafor bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı. Mbaye Diagne bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki santrafor aynı zamanda 2 asist üretti. (Milliyet)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay