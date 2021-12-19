  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Diagne'nin ne zaman döneceği belli oldu
Spor

Diagne'nin ne zaman döneceği belli oldu

Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbaye Diagne'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 14:15:00 -
Diagne'nin ne zaman döneceği belli oldu

Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbaye Diagne'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Süper Lig'de puan kaybı yaşamaya devam eden Galatasaray'a bir kötü haberde Mbaye Diagne'den geldi. Ligin 17. haftasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne sakatlandı.

Galatasaray, Mbaye Diagne’ye yapılan tetkiklerin ardından sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği açıkladı.
Mbaye Diagne'nin sahalardan yaklaşık 2 ay uzak kalması bekleniyor. Ancak 30 yaşındaki golcüye operasyon yapılırsa bu süreç daha da uzayabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay