Diagne'nin ne zaman döneceği belli oldu
Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbaye Diagne'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbaye Diagne'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Süper Lig'de puan kaybı yaşamaya devam eden Galatasaray'a bir kötü haberde Mbaye Diagne'den geldi. Ligin 17. haftasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne sakatlandı.
Galatasaray, Mbaye Diagne’ye yapılan tetkiklerin ardından sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği açıkladı.
Mbaye Diagne'nin sahalardan yaklaşık 2 ay uzak kalması bekleniyor. Ancak 30 yaşındaki golcüye operasyon yapılırsa bu süreç daha da uzayabilir.