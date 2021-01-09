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Spor Diagne, rekor kırdı
Spor

Diagne, rekor kırdı

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Gençlerbirliği karşısında 27. saniyede topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Süper Lig'de bu sezon atılan en erken gol oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 21:08:00 -
Diagne, rekor kırdı

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile mücadele eden Galatasaray bu sezonun en hızlı golünü kaydetti. Mücadeleye başlayan sarı-kırmızılıların daha ilk dakika dolmadan golü buldu. Mücadelenin 27. saniyesinde sol kanattan Emre Taşdemir’in pasında ceza sahası içinde topu alan Mbaye Diagne’nin sol çaprazdan vuruşunda uzak direğe giden top ağlarla buluştu.

Senegalli futbolcunun golü bu sezon Süper Lig’de en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Bu sezon Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği mücadelesinde de konuk ekip 28. saniyede Sefa Yılmaz golü ile 1-0 öne geçmişti.

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