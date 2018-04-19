DHKP-C'nin saldırı timi polis yelekleriyle enselendi

İstanbul'da polis yelekleriyle sansasyonel ve kanlı bir saldırı hazırlığında olan yasa dışı terör örgütü DHKP-C Üyesi üç terörist yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin son zamanlarda başarılı operasyonlarla çok sayıda örgüt üyesinin tutuklanmasının ve yasa dışı terör örgütü DHKP-C'nin büyük güç kaybetmesinin ardından, örgütün operasyonlardan etkilenmediğini tabanına göstermek için sözde devrim şehitleri haftası kapsamında kanlı bir terör saldırısı hazırlığında oldukları belirtildi.

Eyüp Sultan'da düzenlenen operasyonda şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramalarda üç adet polis yeleği ve üç adet polis rozeti ele geçirildi. Kendilerine polis süsü vererek sansasyonel bir saldırı hazırlığında oldukları ifade edilen E.Ç., V.Ç. ve M.Y. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.