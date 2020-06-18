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DHKP-C'nin "para kasası" İzmir'de yakalanmıştı... Dikkat çeken CHP detayı

DHKP-C'nin " para kasası" olduğu belirtilen ve bugün İzmir'de yakalanan M.S.D'nin CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:09:00 -
DHKP-C'nin "para kasası" İzmir'de yakalanmıştı... Dikkat çeken CHP detayı

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, polis operasyonunda yakalanan, DHKP-C terör örgütüne üye olmaktan tüm dünyada kırmızı bültenle aranan ve örgütün para kasası olduğu öne sürülen M.S.D.'nin CHP'nin İzmir eski il başkan yardımcısı, eşinin de yine CHP eski ilçe başkanı olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dağ, İzmir'de bugün polis operasyonuyla yakalanan, DHKP-C terör örgütünün üye olmaktan tüm dünyada kırmızı bültenle aranan ve örgütün para kasası olduğu ifade edilen M.S.D. hakkında flaş bir iddiada bulundu.

"DHKP-C'nin kasası CHP'nin İzmir eski il başkan yardımcısı yakalandı"

AK Partili Hamza Dağ, "DHKP-C'nin kasası; CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı yakalandı. Eşi ise eski ilçe başkanı... Sistematik olarak terörist gruplara yakınlaştırdıkları CHP'de, uyguladıkları proje meyvelerini veriyor. Savunmanızı bekliyoruz; dönemin koşulları mı, aktif görevi bulunmaması mı?" diye paylaşım yaptı.

Operasyonun detayları

Tüm dünyada kırmızı bültenle aranan DHKP-C'li M.S.D.'nin İzmir'de olduğu bilgisine ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düğmesine bastı. Aynı zamanda örgütün kasası olduğu da ifade edilen M.S.D.'ye Bornova ilçesinde operasyon yapıldı. İzmir polisinin başarılı operasyonuyla yakalanan zanlı, emniyete götürülmüştü.

 

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Yorumlar

Ümit

Tüm terör örgütlerinin hamisi chp
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Milletin iradesi

Şimdi bunlar Mustafa Kemalin askerimi oluyor ?
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