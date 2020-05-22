DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi'nden Alparslan Kuytul'a destek!
Koronavirüs tedbirlerine karşı halkı kışkırtmaya çalışarak 'namaz' provokasyonu yapan Alparslan Kuytul'a, FETÖ'cü Hakan Şükür ve karanlık Oda TV'nin ardından ilginç bir destek daha geldi. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden terör örgütü DHKP-C’nin propagandasını yapan Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi', Alparslan Kuytul'a destek çıktı.
15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da 'namaz' provokasyonu yaparak halkı kışkırtmaya çalıştı.
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür ve karanlık Oda TV'nin ardından, Alparslan Kuytul'a bir destek de Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden terör örgütü DHKP-C’nin propagandasını yapan Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi'nden geldi.
Kendilerine ‘İsimsizler Hareketi’ adını vererek sosyal medyada örgütlenen şer birlikteliği, polislerin itidal çağrısına rağmen yapılan 'namaz' provokasyonunu, "Sosyal mesafe kurallarını gözeterek namaz kılmak isteyen Furkan Vakfı üyeleri polis tarafından darp edildi." şeklinde servis etti.
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Polisin itidal çağrısını dinlemeyen Alparslan Kuytul ve ekibi halkı böyle provoke etmeye çalıştı