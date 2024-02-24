DHKP-C’den yargı mensuplarına ölüm tahdidi

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi olan DHKP/C silahlı terör örgütü, 1994 yılından günümüze Türkiye Cumhuriyeti Devletini düzenlediği kanlı eylemlerle devirmeyi planlıyor. Örgütün kullandığı yöntemler arasında, suikast, intihar saldırıları, bombalı eylem ve silahlı saldırılar bulunuyor.

DHKP-C'nin Yunanistan'daki üst düzey firarileri, geçen yıl 30 Ekim'de Edirne üzerinden yurda bombalı eylem yapmak amacıyla girmeye çalıştığı istihbaratına ulaşıldı. Meriç sınırından yasadışı yollardan girmeye çalışan alan DHKP-C'li Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır güvenlik birimleri ile çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. DHKP-C'lilerin üzerinden, 12 kilo patlayıcı maddenin yer aldığı canlı bomba yeleği ile Çağlayan Adliyesi'nin krokisi çıktı.

Hedef doğruladı

DHKP-C silahlı terör örgütü yaptıkları basın açıklamasında yargı mensuplarını hedef tahtasına oturttu. Edirne'de etkisiz hale getirilen DHKP-C'lilerin hedeflerini doğrulayan örgüt; "Meriç şehitlerinin üzerinde meclisin krokisi bulunmuş, Çağlayan'ın krokisi bulunmuş. Evet buldunuz. Hiç saklamadık ki hedeflerimizi. Krokiyi buldunuz. Bizi engellemeye gücünüz yetmez. Öğreneceksiniz. Yine geleceğiz. Evinizi de, meclisinizi de, saraylarınızı da başınıza yıkacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. DHKP/C üyesi 2 terörist, polisle çıkan çatışmada ölü ele geçirilirken bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 6 kişi ise yaralandı. Örgüt yayınladığı bildiri de silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden sivil vatandaş Dilfiraz Karataş'ın ailesine utanmadan başsağlığı mesajı paylaştıkları belirlendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çağlayan Adliyesi'ndeki düzenledikleri silahlı saldırıda halkın can güvenliği için DHKP-C'li 2 teröristin kendilerini siper ettiği yalanının arkasına sığınarak, "Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan Adliyesi'ne dönük eylemi sırasında yaşamını yitiren Dilfiraz Karataş'ın ailesine başsağlığı diliyoruz. Cephe savaşçıları Çağlayan Adliyesinde iki farklı noktada silahlı eylem yaptı birinci eylem D girişi kapısı Emrah Yayla ilk eylem yerinde, görüntülerde de görüldüğü gibi, önünde iki polis durduğu halde onlara sıkmıyor. Çünkü polis ile Emrah Yayla'nın arasında halktan bir kadın var. Emrah Yayla, kendi canından önce halkın güvenliğini aldı. Cepheli savaşçının ilk temel kuralı: 'Önce Halkın Güvenliği'. Eylemin devamında iki cepheli savaşçı C kapısına yönelerek üst geçit üzerinden koşmaya başlıyorlar. Koşarken, önlerinde halk var diye, iki cepheli savaşçının elinde silah yok. Videolarda kesin olarak görünen şudur: Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un elinde, o sırada silah yoktur. Cepheli savaşçının ikinci temel kuralı: 'Gerekirse Canını Siper Edeceksin Halkın Önünde'" şeklinde açıklamada bulundu.

DHKP/C silahlı terör örgütü, savcı ve hâkimleri ölümle tehdit ederek, "Adalet yoksa güvenlik de yok. İki kapı, üç kilit, on polis sizi koruyamaz. Hâkimler, savcıları adaletsizlik ve zulüm sürdükçe, güvende olmayacaksınız. Biz zaten her eylemimizde feda ile yola çıkıyoruz. Biz "Ya Adalet Ya Ölüm" diyoruz. Siz karar vereceksiniz; ya kefen giyeceksiniz ya güvende olacaksınız. Ya kefen ya güven karar sizin. Gölgenizden bile korkacaksınız. Bir gözünüz diğerinden şüphe edecek. Bir eliniz diğerini tetik sanacak. Nefesimizi hep ensenizde hissedeceksiniz" şeklinde bildiri yayınladılar.

DHKP/C'nin terör eylemleri

DHKP/C silahlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör saldırıları arasında, 1 Temmuz 2005'te Adalet Bakanlığı'na yönelik saldırı girişiminde örgüt üyesi Eyüp Beyaz'ın üzerindeki fünye patlasa da bomba patlamadı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan örgüt üyesi öldürüldü.

10 Ağustos 2015'te ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna saldırı, 31 Mart 2015'te İstanbul Adliyesinde Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi, 1 Şubat 2013'te bir Türk güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği üç kişinin yaralandığı ABD Büyükelçiliğine bombalı saldırısı 20 Ocak 2017'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik LAW silahlı saldırı bulunuyor. DHKP-C, Avrupa ülkelerinde çeşitli dernek, kültür merkezi ve basın-yayın organları vasıtasıyla propaganda yapma, eleman temin etme ve finansal gelir sağlama gibi faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: Sabah