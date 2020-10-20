DHBT sınavında hangi konulardan sorular çıkacak?
DHBT sınav sonuları. DHBT yani Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavı 27 Aralık 2020 tarihinde tek oturumda yapılacak. DHBT sınav süresi 60 dakika olarak uygulanacak. DHBT sınavına diyanet bünyesinde görev almak isteyen imam, müezzin, din görevlisi ve Kur’an Kursu öğreticisi adayları girmekte. Peki DHBT sınavında hangi konulardan sorular çıkacak?
DHBT sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte. Diyanet bünyesinde iş başvurusunda bulunacak adaylar KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavının yanında DHBT sınavına de katılmaları zorunludur. Ortaöğretim mezunları KPSSP-122, önlisans mezunları KPSSP-123 ve lisans mezunları KPSSP-124 puanına sahip olmaları gerekmektedir.
DHBT lisans mezunları İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans mezunları ilahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim mezunları ise İmam Hatip Okulları müfredatından sınavda sorumlu olmakta.
DHBT sınavı nasıl yapılır?
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavında adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi sorulmaktadır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşmaktadır.
DHBT-1 temel din bilgisi konuları hangileri?
a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları
c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
d) Siyer
e) İslam Ahlakı konularıdır.
DHBT-2 sınav konuları hangileri?
DHBT-2 testinde de 20 soru bulunmaktadır.
a) Tefsir
b) Fıkıh
c) Hadis
d) Akaid ve Kelam
e) İslam Tarihi
f) Dinler ve Mezhepler Tarihi
g) Dini Hitabet
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