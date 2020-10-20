  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim DHBT sınavında hangi konulardan sorular çıkacak?
Eğitim

DHBT sınavında hangi konulardan sorular çıkacak?

DHBT sınav sonuları. DHBT yani Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavı 27 Aralık 2020 tarihinde tek oturumda yapılacak. DHBT sınav süresi 60 dakika olarak uygulanacak. DHBT sınavına diyanet bünyesinde görev almak isteyen imam, müezzin, din görevlisi ve Kur’an Kursu öğreticisi adayları girmekte. Peki DHBT sınavında hangi konulardan sorular çıkacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:42:00 -
DHBT sınavında hangi konulardan sorular çıkacak?

DHBT sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte. Diyanet bünyesinde iş başvurusunda bulunacak adaylar KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavının yanında DHBT sınavına de katılmaları zorunludur. Ortaöğretim mezunları KPSSP-122, önlisans mezunları KPSSP-123 ve lisans mezunları KPSSP-124 puanına sahip olmaları gerekmektedir. 

DHBT lisans mezunları İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans mezunları ilahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim mezunları ise İmam Hatip Okulları müfredatından sınavda sorumlu olmakta. 

DHBT sınavı nasıl yapılır?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi  sınavında adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi sorulmaktadır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşmaktadır.

DHBT-1  temel din bilgisi konuları hangileri?

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siyer

e) İslam Ahlakı konularıdır.

DHBT-2 sınav konuları hangileri?

DHBT-2 testinde de 20 soru bulunmaktadır. 

a) Tefsir

b) Fıkıh

c) Hadis

d) Akaid ve Kelam

e) İslam Tarihi

f) Dinler ve Mezhepler Tarihi

g) Dini Hitabet

ÖSYM DHBT çıkmış sınav soruları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı: Rusya müdahale ederse Türkiye devreye girer!
Gündem

Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı: Rusya müdahale ederse Türkiye devreye girer!

Askeri uzmanlar Rusya'nın müdahalesi olmaması halinde 10-15 gün içerisinde Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki tüm topraklarını geri a..
Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira
Gündem

Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira

Kimse tarafından kale alınmamasından dolayı hazımsızlanan Fehmi Koru, FETÖ'nün 'Türkiye'de medyaya baskı' tezine sığınarak Cumhurbaşkanı Erd..
Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay
Siyaset

Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin burnundaki kızarıklık dikkat çekti.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay