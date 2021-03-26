DHBT sınavı giriş yerleri ÖSYM DHBT sınavı giriş belgesi açıklandı mı?

ÖSYM, korona salgını nedeniyle 2020 yılında yapılacak olan sınavların ertelendiğini duyurmuştu. 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıklamıştı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta yapıldı. KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

KPSS, 6 Eylül 2020, 12 Eylül 2020 ve 13 Eylül 2020 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulandı. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 20 Eylül 2020 tarihinde sınav yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.

2020-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adaylar için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

DHBT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

2020-DHBT’ye başvuran adaylar için katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden, ilgili sınav/test tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. B

DHBT sınavı nerede yapılacak?

DHBT sınav merkezleri listesi aşağıda yer almaktadır. DHBT’ye katılacak adaylar bu alanları işaretleyeceklerdir.

010 ADANA

030 AFYONKARAHİSAR

062 ANKARA/ÇANKAYA

063 ANKARA-KEÇİÖREN

067 ANKARA-YENİMAHALLE

070 ANTALYA

100 BALIKESİR

160 BURSA

170 ÇANAKKALE

190 ÇORUM

200 DENİZLİ

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

260 ESKİŞEHİR

270 GAZİANTEP

310 HATAY

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)

345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)

352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

360 KARS

380 KAYSERİ

410 KOCAELİ

420 KONYA

440 MALATYA

520 ORDU

550 SAMSUN

580 SİVAS

630 ŞANLIURFA

590 TEKİRDAĞ

610 TRABZON

650 VAN

670 ZONGULDAK

720 BATMAN