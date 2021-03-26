DHBT sınavı giriş yerleri ÖSYM DHBT sınavı giriş belgesi açıklandı mı?
Diyanet, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Sınavı’na (DHBT) girecek adaylar için, DHBT sınavı giriş yerleri ve DHBT sınavı giriş belgesi açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan DHBT sınavı ne zaman? DHBT sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? DHBT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, korona salgını nedeniyle 2020 yılında yapılacak olan sınavların ertelendiğini duyurmuştu. 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıklamıştı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta yapıldı. KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.
KPSS, 6 Eylül 2020, 12 Eylül 2020 ve 13 Eylül 2020 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulandı. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 20 Eylül 2020 tarihinde sınav yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.
2020-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adaylar için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
DHBT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
2020-DHBT’ye başvuran adaylar için katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden, ilgili sınav/test tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. B
DHBT sınavı nerede yapılacak?
DHBT sınav merkezleri listesi aşağıda yer almaktadır. DHBT’ye katılacak adaylar bu alanları işaretleyeceklerdir.
010 ADANA
030 AFYONKARAHİSAR
062 ANKARA/ÇANKAYA
063 ANKARA-KEÇİÖREN
067 ANKARA-YENİMAHALLE
070 ANTALYA
100 BALIKESİR
160 BURSA
170 ÇANAKKALE
190 ÇORUM
200 DENİZLİ
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
310 HATAY
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)
345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)
352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
360 KARS
380 KAYSERİ
410 KOCAELİ
420 KONYA
440 MALATYA
520 ORDU
550 SAMSUN
580 SİVAS
630 ŞANLIURFA
590 TEKİRDAĞ
610 TRABZON
650 VAN
670 ZONGULDAK
720 BATMAN