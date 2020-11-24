DHBT puanı hesapla | 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemleri ise 24 Kasım saat 23.59'a kadar sürecek. Sınav ise 27 Aralık'ta yapılacak. Adaylar DHBT puanının nasıl hesaplanacağını, DHBT’den kaç puan almaları gerektiğini araştırıyor.

DHBT puanı kaç olmalı?

İmam, Müezzin veya Kur’ân Kursu öğreticisi olmak isteyenler KPSS'nin yanı sıra DHBT'ye de girmek durumunda. Adayların çoğu ‘DHBT puanı kaç olmalı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İş başvuru ilanlarında aranan DHBT puanı farklılık gösterebiliyor. Kimi 80 puanla kimi 50 puanla yerleşebiliyor.

Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak “Değerlendirme” maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS’ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS’ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az “1 ham puanı (net)” bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır. DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır.