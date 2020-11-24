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Eğitim DHBT geç başvuru tarihi
Eğitim

DHBT geç başvuru tarihi

DHBT başvuru ekranı |2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne (DHBT) girecek olanlar geç başvurunun ne zaman yapılacağını merak ediyor. DHBT geç başvuru ne zaman? | DHBT geç başvuru son gün | DHBT geç başvuru ücreti | DHBT başvuru ekranı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:40:00 -
DHBT geç başvuru tarihi

DHBT başvuru yap | 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular 6 Kasım-16 Kasım tarihleri arasında alındı. Başvuru yapmayanlar geç başvuru tarihinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, DHBT geç başvuru tarihi ne zaman? | DHBT geç başvuru son gün

DHBT geç başvuru tarihi

Pek çok kişi DHBT geç başvurunun ne zaman nereden yapılacağını merak ediyor. DHBT geç başvuru işlemi 24 Kasım Salı (bugün) saat 23.59’da sona erecek. Normal süreçte başvuru ücreti 80 liraydı. Geç başvuruda ise adayların 120 lira ödeme yapması gerekiyor. Öğrenciler başvurularını online olarak yapıyor. Başvuru işlemini ardından ücretin ödenmesi gerekiyor.

DHBT GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DHBT ne zaman?

2020-KPSS DHBT 27 Aralık'ta yapılacak. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmeleri gerekecek.

HES kodu nasıl alınır? | Telefonla HES kodu alma
HES kodu nasıl alınır? | Telefonla HES kodu alma

Korona Virüs

HES kodu nasıl alınır? | Telefonla HES kodu alma

HES kodu nasıl alınır? | Telefonla HES kodu alma
HES kodu nasıl alınır? | Telefonla HES kodu alma

Korona Virüs

HES kodu nasıl alınır? | Telefonla HES kodu alma

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