DHA'nın iddiası: YSK'ya göre İmamoğlu kazandı

Demirören Haber Ajansı (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu iddia etti. DHA, iddiasını YSK'nın sonuçlarına dayandırdığını ileri sürdü. DHA, haberinde şu ifadelere yer verdi:

YSK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 48,80'ini aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binalı Yıldırım'a çıkan oy oranı ise yüzde 48,48.

İmamoğlu 4 milyon 155 bin 141 oy alırken Yıldırım'a çıkan oy sayısı ise 4 milyon 127 bin 770. Şu an ki oy farkı 27 bin 371.

31 bin 186 sandığın bulunduğu İstanbul'da açılan sandık sayısı ise 31 bin 70.

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