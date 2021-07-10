Dört yıllık bir bölüme yerleşmek isteyenler DGS’ye hazırlanıyor. Merakla beklenen sınav 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınava girecek olan adaylar yanlarında su götürmenin yasak olup olmadığını merak ediyor.

DGS’ye giderken yanımda su götürebilir miyim?

Adaylar, sınav öncesinde yanlarında su götürmenin yasak olup olmadığını merak ediyor. Adaylara kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adayların masasında bu eşyalar bulunacak. Ancak su dağıtılmayacak. Adaylar sınava girerken yanlarına şeffaf pet şişede su götürebilecek.

DGS puanı nasıl hesaplanır?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.