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Eğitim DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS puan hesaplama
Eğitim

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS puan hesaplama

DGS ne zaman sonuçlar ne zaman açıklanacak? DGS’ye girecek olan adaylar sonuçların ne zaman hangi ay açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS puanı nasıl hesaplanıyor 2021?

Yeniakit Publisher
2021-07-10 17:08:00 -
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS puan hesaplama

Eğitim hayatlarına 4 yıllık bir bölümle devam etmek isteyenler 11 Temmuz Pazar günü DGS’ye girecek. Adaylar DGS sonucunun ne zaman açıklanacağını, puanın nasıl hesaplandığını araştırmaya başladı. DGS sonucu ne zaman açıklanır?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçları ise 13 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS puan hesaplama

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

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Eğitim

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