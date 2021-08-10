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Eğitim DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
Eğitim

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

DGS sınavı 2 yıllık üniversite okuyan ön lisans öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlamak için katıldığı sınavdır. Öğrenciler, DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 22:38:00 -
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

DGS sınav sonuçları 2021. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021'de gerçekleşmişti. Öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemekte. Binler aday ÖSYM’nin yapacağı duyuruyu bekliyor. İşte haberin detayları…

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden öğrenebilecekler. DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

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