DGS sonuçları açıklandı | DGS sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?
DGS sınav sonuçları 2021. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021'de gerçekleşmişti. Öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemekte. DGS sonuçları açıklandı. Peki, DGS sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?
DGS sınavı 2 yıllık üniversite okuyan ön lisans öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlamak için katıldığı sınavdır. DGS sınavına giren öğrenciler, ÖSYM’nin sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyor. ÖSYM sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. İşte merak edilen haberin devamı…
DGS sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?
Dikey Geçiş Sınavı’na giren adaylar sınav sonuçlarını
https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FDGS%2F2021%2F1%2FCevapKagidi sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle öğrenebilirler.