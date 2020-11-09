İki yıllık önlisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçişi sağlanması için yapılan DGS sınavının 2021 sınav tarihi, 2020 tercih ve yerleştirme işlemlerinin bitmesinden sonra merak edilenler arasında yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) 2021 DGS oturumunu hangi tarihte yapacağı sorgulanıyor. İşte, konuyla alakalı bilgiler…

2021 DGS sınavı ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için henüz net bir tarih bilgisi verilmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti.

Bu bilgiler üzerine 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı öngörülüyor. Konuyla alakalı ÖSYM'den bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.