DGS sınav soruları 2021 son dakika! 2021 DGS soru ve cevapları yayınlandı mı?

2021 DGS Temel soru kitapçığı ve yanıtları bir hayli merak ediliyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde 11 Temmuz Pazar günü yapıldı. DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru soruldu. DGS sınavına gren adaylar DGS sınavı testlerini 150 dakika süre zarfında çözmeye çalıştı. Peki 2021 DGS soruları ne zaman açıklanacak? DGS 2021 çıkmış soruları ve cevapları yayınlandı mı?

2021 DGS sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Sınav cevap anahtarlarının ise ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak DGS soru ve cevap anahtarının sınav sonrası yayınlanması bekleniyor. 2021 DGS soru ve cevapları için tıklayın