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DGS puanları hemşirelik

2 yıllık lisans bölümü öğrencilerinin 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için girmiş olduğu DGS sınav sonuçları 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trüzerinden açıklandı. DGS sonuçlarına göre DGS puanları 2019 merak edilmekte. 2019 DGS puanları AÖF. DGS puanları mimarlık, DGS puanları hemşirelik, DGS puanları fizyoterapi, DGS puanları AÖF, DGS puanları Hukuk.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:46
DGS puanları hemşirelik

2 yıllık lisans bölümü öğrencilerinin 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için girmiş olduğu DGS sınav sonuçları 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr  üzerinden açıklandı. DGS sonuçlarına göre DGS puanları 2019 merak edilmekte. 2019 DGS puanları AÖF. DGS puanları mimarlık, DGS puanları hemşirelik, DGS puanları fizyoterapi, DGS puanları AÖF, DGS puanları Hukuk. 

AÖF 2019 taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları bekleniyor. DGS kapsamında lisans programlarına tercih işlemleri yapılacak. DGS 2019 AÖF taban puanları, 2019 DGS puanları AÖF ile DGS geçiş bölümleri.

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

"Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2019-2020 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2019 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:46
  1. DGS puanları mimarlık
  2. DGS puanları hemşirelik
  3. DGS puanları fizyoterapi
  4. DGS puanları AÖF
  5. DGS puanları Hukuk

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