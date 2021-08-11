  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
CHP’li belediye işçi kıyımına devam ediyor
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Burdur'da orman yangını çıktı
Afganistan'ın Maliye Bakanı ülkeyi terk etti!
Eğitim DGS puanı hesaplanmadı ne demek? DGS puanı niye neden hesaplanmaz?
Eğitim

DGS puanı hesaplanmadı ne demek? DGS puanı niye neden hesaplanmaz?

DGS puanım niye hesaplanmadı? DGS sonuçları 11 Ağustos Çarşamba günü açıklandı. ÖSYM sonuç sayfasından aldıkları puana bakmak isteyenlerin bir kısmı ise ‘DGS puanınız hesaplanamamıştır” ifadesiyle karşılaşıyor. Peki, ama DGS puanı neden hesaplanmaz? DGS puanı iye hesaplanmıyor? DGS puanı hesaplanmayan ne yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 14:40:00 -
DGS puanı hesaplanmadı ne demek? DGS puanı niye neden hesaplanmaz?

11 Temmuz’da yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nın sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının ilanından sonra pek çok aday sistemde ‘puanınız hesaplanamadı’ ifadesiyle karşılaşıyor. Peki, DGS puanı niye hesaplanmaz?

DGS puanı hesaplanmadı ne demek? DGS puanı niye neden hesaplanmaz?

DGS’de öğrenciler sözel, sayısal ya da eşit ağırlık alanlarında aldıkları puanlara göre tercihlerde bulunuyor. Sözel öğrencisinin sayısaldan, sayısal öğrencisinin ise sözelden en az 0,5 ham puan alması gerekiyordu. Bu kural 2021 yılı itibariyle değiştirildi. 2021 DGS’den itibaren öğrencilerin her iki testten 1 ham puan alması gerekiyor. Sözel öğrencisi sayısaldan, sayısalcı sözelden 1 ham puan almazsa DGS puanı hesaplanmıyor.

Kısacası her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayanın DGS puanı hesaplanmıyor.

DGS puanı hesaplanmayan adayların tercih hakkı bulunmuyor. Adaylar bir sonraki yıl yine sınava girmek durumunda.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu DGS kontenjanları
DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu DGS kontenjanları

Eğitim

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu DGS kontenjanları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay