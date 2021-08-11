11 Temmuz’da yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nın sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının ilanından sonra pek çok aday sistemde ‘puanınız hesaplanamadı’ ifadesiyle karşılaşıyor. Peki, DGS puanı niye hesaplanmaz?

DGS puanı hesaplanmadı ne demek? DGS puanı niye neden hesaplanmaz?

DGS’de öğrenciler sözel, sayısal ya da eşit ağırlık alanlarında aldıkları puanlara göre tercihlerde bulunuyor. Sözel öğrencisinin sayısaldan, sayısal öğrencisinin ise sözelden en az 0,5 ham puan alması gerekiyordu. Bu kural 2021 yılı itibariyle değiştirildi. 2021 DGS’den itibaren öğrencilerin her iki testten 1 ham puan alması gerekiyor. Sözel öğrencisi sayısaldan, sayısalcı sözelden 1 ham puan almazsa DGS puanı hesaplanmıyor.

Kısacası her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayanın DGS puanı hesaplanmıyor.

DGS puanı hesaplanmayan adayların tercih hakkı bulunmuyor. Adaylar bir sonraki yıl yine sınava girmek durumunda.