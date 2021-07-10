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Eğitim DGS ne zaman saat kaçta?
Eğitim

DGS ne zaman saat kaçta?

DGS saat kaçta başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı’na girecek olan adaylar sınavın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS ne zaman başlayacak? DGS sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-07-10 11:08:00 -
DGS ne zaman saat kaçta?

Önlisans mezunlarını eğitimlerini tamamlamak için DGS’ye hazırlanıyor. Adaylar sınavın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS ne zaman saat kaçta?

DGS ne zaman saat kaçta?

DGS’ye hazırlananlar sınavın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. DGS 11 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Sınav 150 dakika sürecek. Adayların sınav binasına alınma işlemi saat 10.00’da sona erecek. Bu saatten sonra kimse sınav binasına alınmayacak.

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.

2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

DGS sonuçları ise 13 Ağustos'ta açıklanacak.

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