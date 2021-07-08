İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin giriş yapacağı DGS sınav yerleri belli oldu. Peki, 2021 DGS ne zaman?

2021 DGS ne zaman?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2021-DGS kılavuzuna göre sınav 11 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan 1 Temmuz 2021 tarihli duyuruya göre 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2021 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ