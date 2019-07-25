0553 313 94 23

DGS elektrik elektronik mühendisliği taban puanları

DGS elektrik mühendisliği taban puanları, DGS elektronik mühendisliği taban puanları DGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra en çok aranan üniversite puanları oldu. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olanlar 4 yıllık lisans programlara yerleşmek için DGS sınavına girdi. ÖSYM DGS sınav sonuçlarına göre öğreniler üniversitelerin DGS taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan DGS bölümleri arasında DGS elektrik elektronik mühendisliği taban puanları yer almakta.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:21
DGS elektrik elektronik mühendisliği taban puanları

DGS elektrik mühendisliği taban puanları, DGS elektronik mühendisliği taban puanları DGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra en çok aranan üniversite puanları oldu. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olanlar 4 yıllık lisans programlara yerleşmek için DGS sınavına girdi. ÖSYM DGS sınav sonuçlarına göre öğreniler üniversitelerin DGS taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan DGS bölümleri arasında DGS elektrik elektronik mühendisliği taban puanları yer almakta.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

"Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler. DGS Hukuk Fakültesi Bölümü 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Başarı Sıralamaları, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Başarı Sıralaması 2018 2019 Taban Puanları,DGS Hukuk Fakültesi Bölümü kontenjanları, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Taban ve Tavan Puanları 2018 2019,2019 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2019-2020 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2019 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:21
  1. DGS elektrik elektronik mühendisliği taban puanları
  2. dgs elektrik elektronik mühendisliği taban puanları 2019
  3. elektronik ve haberleşme mühendisliği dgs taban puanları
  4. dgs elektrik mühendisliği taban puanları 2019
  5. dgs elektrik elektronik mühendisliği kaç net
  6. dgs elektrik elektronik mühendisliği kazananlar
  7. 2019 dgs elektrik elektronik mühendisliği taban puanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Dönmez'den doğal gaz çalışmalarını hızlandırma talimatı
    1. Bakan Dönmez'den doğal gaz..
    2. Milletvekili Atay Uslu’nun Kumluca..
    3. Erzurum’da 100. Yılında Erzurum..
    4. Yamaç paraşütçüleri Kapıkaya’ya hayran..
    5. THY B787-9 Dreamliner’ların hikayesini..
    6. Başkan Özkan Altun Vatandaşları Mutlu..
    7. Malatya'da silahlı kavga: 5 yaralı
    8. HDP'nin Diyarbakır mitingindeki..
    9. FETÖ’cü eski hakime hapis cezası!
    10. Zırhlı araçlar şehit kızı için süslendi
    11. Doğal gaz depolama kapasitesi 10..
    12. Başkan Saygılı: "Eski Sanayi Çarşısı..
    13. Kayseri’de silah imal ve ticaret yapan..
    14. Fransa'da dehşet anları! İnişe geçen..
    15. Çerkesler Haluj gecesine hazırlanıyor
    16. Avustralya'dan hacı adayları yola çıktı!
    17. Hamit Altıntop ve Tolunay Kafkas’tan..
    18. İSO Başkanı Bahçıvan’dan faiz yorumu
    19. Şüpheli araçta bin 728 adet ecstasy..
    20. Cizre’de Açık Kapı Projesi hayata geçti
    21. TCMB'nin faiz indirimi kararı
    22. Milli bisikletçiler, Kosova Turu'nda..
    23. LÖSEV, vekaleten kurban bağışı bekliyor
    24. Film tutkunları Çalı’da buluşacak
    25. Başkent’te besi çiftliğinde yangın
    26. Göksenin Köksal, 2 sezon daha..
    27. Yalova’da uyuşturucu operasyonu
    28. DGS elektrik elektronik mühendisliği..
    29. Galatasaray, Göksenin Köksal’ın..
    30. "Diplomatın yaralanması olayının..
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı