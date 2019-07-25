DGS elektrik mühendisliği taban puanları, DGS elektronik mühendisliği taban puanları DGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra en çok aranan üniversite puanları oldu. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olanlar 4 yıllık lisans programlara yerleşmek için DGS sınavına girdi. ÖSYM DGS sınav sonuçlarına göre öğreniler üniversitelerin DGS taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan DGS bölümleri arasında DGS elektrik elektronik mühendisliği taban puanları yer almakta.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

"Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler. DGS Hukuk Fakültesi Bölümü 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Başarı Sıralamaları, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Başarı Sıralaması 2018 2019 Taban Puanları,DGS Hukuk Fakültesi Bölümü kontenjanları, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Taban ve Tavan Puanları 2018 2019,2019 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2019-2020 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2019 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.