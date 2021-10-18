  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı
Eğitim

DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM 2021 DGS Ek Yerleştirme Sonuçları... 2021 DGS ek yerleştirme tercihleri 15 Ekim 2021 tarihinde başladı. DGS ek tercih başvurusunda bulunan ya da ilgili tarihler arasında ÖSYM 221 DGS ek tercih başvurusu yapacak adaylar DGS ek yerleştirme sonuçları 2021 ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki DGS ek yerleştirme sonucu ne zaman açıklanır, 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanıyor? DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman 2021 belli olacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 11:28:00 -
DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı

DGS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgula! 2021 ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için DGS ek tercihleri için süreç başladı. 2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih ek yerleştirme işleminin sonuçlarına yönelik bekleyiş DGS ek tercihi yapan adaylarca devam ediyor.  Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden aldıkları önlisans eğitimlerini dört yıllık programlara tamamlamak isteyen vatandaşlar, 2021 DGS ek tercihlerinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim ve 21 Ekim tarihleri arasında ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 DGS ek tercih kılavuzuna göre yapılıyor. DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Tercih işlemleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 14 Eylül’de açıklanmıştı. DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afrika devi
Gündem

Afrika devi "Türk SİHA"larına talip oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağında kıtanın "devi" olarak bilinen Nijerya'yı ziyaret edecek. Nijerya, BOKO Haram terör..
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor... Emekli maaşları ne kadar olacak?
Ekonomi

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor... Emekli maaşları ne kadar olacak?

12 milyon emekliyi ilgilendiren 2022 emekli zammı yavaş yavaş netleşmeye başladı. Zam oranı için belirteç enflasyon oranı dikkat çekerken, M..
Diplomatik kriz patlak verdi! Fransa büyükelçisi sınır dışı edildi
Dünya

Diplomatik kriz patlak verdi! Fransa büyükelçisi sınır dışı edildi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya güven mektubu sunmayan Fransa’nın Belarus Büyükelçisi Nicolas de Lacoste ülkeden sınır dışı ed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay