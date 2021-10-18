DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı

DGS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgula! 2021 ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için DGS ek tercihleri için süreç başladı. 2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih ek yerleştirme işleminin sonuçlarına yönelik bekleyiş DGS ek tercihi yapan adaylarca devam ediyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden aldıkları önlisans eğitimlerini dört yıllık programlara tamamlamak isteyen vatandaşlar, 2021 DGS ek tercihlerinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim ve 21 Ekim tarihleri arasında ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 DGS ek tercih kılavuzuna göre yapılıyor. DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Tercih işlemleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 14 Eylül’de açıklanmıştı. DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı için tıklayın