DGS ek tercihler ne zaman bitiyor 2021 2022?

2021 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2021 DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim 2021 tarihi itibariyle başlamıştı. DGS ek tercih başvurusunda bulunacak adaylar 15 Ekim itibariyle DGS üniversite ek tercih başvurusunda bulunabilmekte. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzuna göre işlemlerini yapacaklar. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

DGS ek tercihler ne zaman bitecek 2021?

Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. DGS Ek Tercih kontenjanları ile ilgili açıklama yapıldı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak. Şimdi ise tercihler için son tarih merak konusu oldu. ÖSYM 2021 DGS ek tercih işlemleri, 21 Ekim’de sona erecek. DGS ek tercih başvuru ücreti 25 TL'dir. Başvuru ücreti ilgili bankalara yatırılacaktır.

DGS ek tercihler nasıl yapılır?

2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. DGS ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

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