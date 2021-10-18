  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim DGS ek tercihler ne zaman bitiyor 2021 2022?
Eğitim

DGS ek tercihler ne zaman bitiyor 2021 2022?

DGS ek yerleştirme tercih başvuru tarihi merak ediliyor. ÖSYM, 2021 DGS yerleştirme sonuçları sonrası üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtlarını tamamladıktan sonra beklenen DGS ek tercih sürecini başlattı. 2021 DGS ek tercihleri 15 Ekim’de başladı. Peki 2021 DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor? DGS ek tercih son gün ne zaman? DGS ek tercihleri ne zamana kadar yapılacak? İşte ÖSYM 2021 DGS ek tercih başvuru ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 11:10:00 - 2021-10-18 11:13:55
DGS ek tercihler ne zaman bitiyor 2021 2022?

2021 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2021 DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim 2021 tarihi itibariyle başlamıştı. DGS ek tercih başvurusunda bulunacak adaylar 15 Ekim itibariyle DGS üniversite ek tercih başvurusunda bulunabilmekte. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzuna göre işlemlerini yapacaklar. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. 

DGS ek tercihler ne zaman bitecek 2021?

Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. DGS Ek Tercih kontenjanları ile ilgili açıklama yapıldı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak. Şimdi ise tercihler için son tarih merak konusu oldu. ÖSYM 2021 DGS ek tercih işlemleri, 21 Ekim’de sona erecek. DGS ek tercih başvuru ücreti 25 TL'dir. Başvuru ücreti ilgili bankalara yatırılacaktır.

DGS ek tercihler nasıl yapılır?

2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. DGS ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

DGS ek tercih taban puanları 2021 boş kontenjanları ÖSYM son dakika!
DGS ek tercih taban puanları 2021 boş kontenjanları ÖSYM son dakika!

Eğitim

DGS ek tercih taban puanları 2021 boş kontenjanları ÖSYM son dakika!

AÖF, ATA AÖF, 2021 DGS ek tercih AUZEF boş kontenjanları
AÖF, ATA AÖF, 2021 DGS ek tercih AUZEF boş kontenjanları

Eğitim

AÖF, ATA AÖF, 2021 DGS ek tercih AUZEF boş kontenjanları

DGS ek tercih kontenjanları, taban puanları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul 1 Nolu Barosu'nun seçiminden
Gündem

İstanbul 1 Nolu Barosu'nun seçiminden "Durakoğlu saltanatı" çıktı! Yüzde 67,5'e rağmen başkan oldu

İstanbul 1 Nolu Barosu Genel Kurulu tamamlandı. İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanlığı'na Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı avukat Mehme..
ABD beslemesi terörist PKK/YPG korkudan titriyor: Müslim'den alçak tehdit
Gündem

ABD beslemesi terörist PKK/YPG korkudan titriyor: Müslim'den alçak tehdit

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesi sonrası PKK/YPG'nin elebaşı terörist Salih Müslim Türkiye'yi tehdit etti.
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Şimdi de şereflerine dil uzattı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Şimdi de şereflerine dil uzattı

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak tehditler savurduğu bürokratların şereflerine dil uzattı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay