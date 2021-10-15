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Eğitim DGS ek tercih ücreti ne kadar? 2021 DGS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak?
Eğitim

DGS ek tercih ücreti ne kadar? 2021 DGS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak?

DGS ek tercih ücreti kaç lira | 2021 DGS ek tercih işlemleri başladı. Tercih işlemi yapacak olan adaylar ne kadarlık bir ödeme yapacaklarını, DGS tercih ücretinin nereye yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS ek tercih ücreti açıklandı mı? DGS ek tercih ücreti ne zamana kadar yatırılacak? DGS tercih ücreti yatırılmazsa ne olur?

Yeniakit Publisher
2021-10-15 12:06:00 -
DGS ek tercih ücreti ne kadar? 2021 DGS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak?

DGS tercih ücreti yatırmayan işlem yapamayacak mı? DGS ek yerleştirme işlemleri başladı. Adaylar tercih işlemlerini yapabilmek için gerekli olan ücretin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, DGS ücreti ne kadar?

DGS ek tercih ücreti ne kadar? 2021 DGS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak?

DGS ek tercih takvimini merakla bekleyenlere müjde geldi. DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim 2021 saat 10.00 itibariyle başladı. 2021-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar,tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

DGS ek tercih puanlar kontenjanlar
DGS ek tercih puanlar kontenjanlar

Eğitim

DGS ek tercih puanlar kontenjanlar

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