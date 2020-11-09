ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta yapılan DGS ile ilgili süreç devam ediyor. Sınava giren adaylar 5-11 Kasım tarihleri arasında DGS ek tercihlerini yapıyor. İkinciye tercih yapan adaylar ise oldukça heyecanlı. Peki, DGS ek tercih kılavuzunda olan taban puanlar ve kontenjanlar kaç? DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? DGS ek tercih ücreti ne kadar?

DGS ek tercih ücreti ne kadar?

DGS ek tercih ücreti 20 TL olarak belirlendi.

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DGS ek tercihleri nasıl yapılır?

Sınava giren adaylar, ek tercihlerini ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek gerçekleştireceklerdir.

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir duyuru yapılmadı. ÖSYM, konuyla alakalı duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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