  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem DGS ek tercih ücreti ne kadar?
Gündem

DGS ek tercih ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı'na katılmış ancak herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için DGS ek tercihleri başladı. ek tercih işlemleri, 5 Kasım tarihinde başladı. Söz konusu tercihler 11 Kasım 2020 tarihinde sona erecek. Peki DGS ek tercih ücretleri ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 23:19:00 -
DGS ek tercih ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta yapılan DGS ile ilgili süreç devam ediyor. Sınava giren adaylar 5-11 Kasım tarihleri arasında DGS ek tercihlerini yapıyor. İkinciye tercih yapan adaylar ise oldukça heyecanlı. Peki, DGS ek tercih kılavuzunda olan taban puanlar ve kontenjanlar kaç? DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? DGS ek tercih ücreti ne kadar?

DGS ek tercih ücreti ne kadar?

DGS ek tercih ücreti 20 TL olarak belirlendi.

DGS ek tercih kılavuzu için TIKLAYINIZ

DGS ek tercihleri nasıl yapılır?

Sınava giren adaylar, ek tercihlerini ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek gerçekleştireceklerdir.

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir duyuru yapılmadı. ÖSYM, konuyla alakalı duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

DGS ek tercih yapmak için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması
Dünya

Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, başka bir ülke tarafından tehdit edilmeleri halinde bölgeye Türk askerini davet edeceklerini söyledi...
MYK sonrası AK Parti'den önemli açıklamalar! Fransa'ya sert tepki
Gündem

MYK sonrası AK Parti'den önemli açıklamalar! Fransa'ya sert tepki

AK Parti MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.
Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi!
Gündem

Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi!

Son dakika... İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı 'istifa' açıklamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay