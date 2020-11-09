DGS ek tercih ücreti ne kadar?
Dikey Geçiş Sınavı'na katılmış ancak herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için DGS ek tercihleri başladı. ek tercih işlemleri, 5 Kasım tarihinde başladı. Söz konusu tercihler 11 Kasım 2020 tarihinde sona erecek. Peki DGS ek tercih ücretleri ne kadar?
ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta yapılan DGS ile ilgili süreç devam ediyor. Sınava giren adaylar 5-11 Kasım tarihleri arasında DGS ek tercihlerini yapıyor. İkinciye tercih yapan adaylar ise oldukça heyecanlı. Peki, DGS ek tercih kılavuzunda olan taban puanlar ve kontenjanlar kaç? DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? DGS ek tercih ücreti ne kadar?
DGS ek tercih ücreti ne kadar?
DGS ek tercih ücreti 20 TL olarak belirlendi.
DGS ek tercih kılavuzu için TIKLAYINIZ
DGS ek tercihleri nasıl yapılır?
Sınava giren adaylar, ek tercihlerini ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek gerçekleştireceklerdir.
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir duyuru yapılmadı. ÖSYM, konuyla alakalı duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
DGS ek tercih yapmak için TIKLAYINIZ