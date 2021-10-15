DGS ek tercih AÖF taban puanları 2021 DGS ek tercih AÖF boş kontenjanları
2020-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, ÖSYM AİS üzeriden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. 2021 DGS ek tercih yapacak adaylar en çok da AÖF DGS bölümleri ile DGS ek yerleştirme AÖF kontenjanları ve AÖF DGS ek tercih taban puanlarını sorguluyor. İşte DGS ek tercih açıköğretim kontenjanları, 2021 DGS ek tercih AÖF boş kontenjanaları, taban puanları...
AÖF DGS ek tercih 2021 kontenjanları, taban puanları... 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. DGS ek tercih yapacak adaylar ÖSYM 2021 DGS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte en çok da AÖF DGS ek tercih taban puanları ve AÖF DGS ek tercih boş kontenjanlarını arar oldu. İşte ÖSYM 2021 DGS ek tercih kılavuzu DGS AÖF boş kontenjanları, taban puanları listesi.
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