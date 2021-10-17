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DGS boş kontenjanlar | DGS ek tercih işlemi ne zaman son?

DGS ek tercih tarihleri | Merakla beklenen DGS ek tercih takvimi açıklandı. Peki, DGS ek tercih işlemleri ne zaman son? DGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak? DGS taban tavan puanlar 2021 | DGS boş kontenjanlar güncel

Yeniakit Publisher
2021-10-17 17:55:00 -
DGS boş kontenjanlar | DGS ek tercih işlemi ne zaman son?

Merakla beklenen DGS ek tercih işlemlerine ilişkin takvim açıklandı. Peki, DGS e tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS boş kontenjanlar | DGS ek tercih işlemi ne zaman son?

DGS tercih işlemi yapacak olanlar boş kontenjanları, tercih sürecini merak ediyor. DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim saat 10.00’da başladı. Adaylar 21 Ekim 2021 saat 23.59’a kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden yapılacak.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Yayımlanan kılavuzda puanlar kontenjan bilgileri yer aldı.

 

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