DGS bölümleri | 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri
DGS bölümleri | 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri DGS hangi bölüm hangi bölüm tercih edebilir? DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok kişi hangi önlisans programından hangi bölüme geçiş yapabileceğini araştırıyor. Peki, 2 yıllıktan 4 yıllığa hangi bölümler seçebilir? DGS bölümleri 2021
Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz’da gerçekleşti. Sonuçlar ise ÖSYM tarafından 2 gün önce açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar ise ne zaman nasıl hangi bölümleri tercih edebileceklerini araştırıyor. Peki, hangi bölümden hangi 4 yıllık bölüme geçiş yapılabilir?
DGS bölümleri | 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri
DGS sonuçları açıklandı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar hangi bölümleri tercih edebileceklerini, okulların kontenjanlarını araştırmaya başladı.
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