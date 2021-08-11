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Eğitim DGS bölümleri | 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri
Eğitim

DGS bölümleri | 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri

DGS bölümleri | 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri DGS hangi bölüm hangi bölüm tercih edebilir? DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok kişi hangi önlisans programından hangi bölüme geçiş yapabileceğini araştırıyor. Peki, 2 yıllıktan 4 yıllığa hangi bölümler seçebilir? DGS bölümleri 2021

Yeniakit Publisher
2021-08-11 14:59:00 -
DGS bölümleri | 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri

Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz’da gerçekleşti. Sonuçlar ise ÖSYM tarafından 2 gün önce açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar ise ne zaman nasıl hangi bölümleri tercih edebileceklerini araştırıyor. Peki, hangi bölümden hangi 4 yıllık bölüme geçiş yapılabilir?  

DGS bölümleri | 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri

DGS sonuçları açıklandı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar hangi bölümleri tercih edebileceklerini, okulların kontenjanlarını araştırmaya başladı.

DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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