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Eğitim DGS başvurusu ne zaman 2021 DGS sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

DGS başvurusu ne zaman 2021 DGS sınavı ne zaman yapılacak?

DGS başvurusu ne zaman olacak? 2021 DGS ne zaman başlıyor? soruları meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların ilgili lisans bölümlerine geçiş yapmak için DGS sınavına girmek isteyenlerce merak ediliyor. ÖSYM KPSS DHBT, YDS, ALES sınavlarını korona salgını nedeniyle ertelemişti. Peki ÖSYM 2021 DSG sınav takvimini açıladı mı? DGS 2021 ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 16:03:00 - 2021-01-18 16:04:25
DGS başvurusu ne zaman 2021 DGS sınavı ne zaman yapılacak?

2021 DGS başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM 2021 sınav takvimi, sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor. 2021 ÖSYM sınav takvimi hakkında bir açıklamanın olup olmadığı merak konusu olurken ÖSYM tarafından herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ön lisans mezunlarının lisanslarını tamamlamak adına başvurduğu Dikey Geçiş Sınavı (DGS) olarak bilinmektedir. 

DGS başvurusu ne zaman 2021

2020-Dikey Geçiş Sınavı için başvurular 26 Nisan 2020 ile 08 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. Başvurular, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapılacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 26 Nisan 2021 tarihinde, saat 23.59’da, geç başvurular ise 21 Mayıs 2020 tarihinde yapılmıştı.

2021 DGS ne zaman yapılacak?

4 yıllık üniversite hayali kuran adaylar 2021 DSG sınavına 04 Temmuz 2021 Pazar günü girmeleri bekleniyor. 2021 DGS sınav sonuçları ise 27 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden açıklanması bekleniyor.

DGS ile geçiş yapılacak programları 

 

DGS ile geçiş yapılacak programları için tıklayın

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