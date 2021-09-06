Üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar 11 Temmuz’da DGS’ye girdi. Sonuçların açıklanmasıyla tercih süreci başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman nasıl yapılır?

DGS başvuruları nereden nasıl yapılıyor?

2021 DGS 11 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sonuçlar ise 11 Ağustos'ta ila edildi. Adayların merakla beklediği tercih işlemleri ise 27 Ağustos'ta başladı. İşlemler 7 Eylül'de sona erecek. Henüz tercih işlemi yapamayanlar ise nereden nasıl işlemleri yapabileceklerini araştırıyor. Tercih işlemleri ÖSYM AİS web sitesi üzerinden yapılıyor.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/mezun olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

Adaylar, Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2020-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir. dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/DGS/minmax07102020.pdf

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda kendileri yapacaklardır. Tercihlerin tümüyle iptali yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

Tercihleri sonucunda bir lisans programına yerleşen öğrencilerin intibak işlemleri, 2547 sayılı Kanun’un 18/b-5 maddesi uyarınca yerleştikleri üniversitelerin ilgili kurulları tarafından yapılmaktadır.

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