DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 DGS başvurusu başladı mı?

DGSsınavı başvuru ne zaman 2021? Ön Lisans alanından Lisans alanına geçiş yaparak eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler heyecanla DGS sınavını bekliyorlar. Dikey Geçiş Sınavı Sınavı yani DGS başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak? DGS 2021 ne zaman?

DGS sınavına hazırlık yapan öğrenciler, 2021 DGS, başvuru tarihini, DGS sınav gününü ve 2021 DGS taban puanlarını araştırıyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, DGS takvimi açıklandı. 2021 DGS başvuruları 21-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. DGS sınavı ne zaman 2021? DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Yazılım Mühendisliği bölümünü okumak isteyenler, 2021 DGS Yazılım Mühendisliği taban puanlarını merak ediyorlar.

DGS’ye kimler başvurur?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.