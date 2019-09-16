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DGS AÖF kayıtları başladı mı? AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler 2019

AÖF DGS kayıtları başladı mı? AÖF DSG kayıt için gerekli evraklar neler? sorusu binlerce AÖF öğrencisi tarafından merakla araştırılıyor. Ön lisans programları bitirip lisans eğitimini tamamlayacakların dirdiği DGS sınav sonuçlarına göre AÖF’de okuyacaklar için AÖF DGS kayıtları başladı. AÖF DGS kayıt işlemleri 16 Eylül ve 20 Eylül tarihleri aralığında yapılabilecek. Peki AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler 2019 neler? İşte detaylar…

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:39
DGS AÖF kayıtları başladı mı? AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler 2019

AÖF DGS kayıtları başladı mı? AÖF DSG kayıt için gerekli evraklar neler? sorusu binlerce AÖF öğrencisi tarafından merakla araştırılıyor. Ön lisans programları bitirip lisans eğitimini tamamlayacakların dirdiği DGS sınav sonuçlarına göre AÖF’de okuyacaklar için AÖF DGS kayıtları başladı. AÖF DGS kayıt işlemleri 16 Eylül ve 20 Eylül tarihleri aralığında yapılabilecek. Peki AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler 2019 neler? İşte detaylar…

Açıköğretim üniversite kayıtları nasıl yapılır? AÖF DGS kayıt işlemleri 16 Eylül ve 20 Eylül tarihleri aralığında yapılabilecek. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını yapabilecekler. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklar.

AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler 2019 neler?

Adayın 2019-DGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM'nin internet sayfasından birim tarafından alınacaktır.)

Adayın mezun olduğu önlisans ve ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya e-devletten kimlik bilgileri çıktısı

Adayın ikametgâhıyla ilgili beyanı

Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanlar

12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf

Türkçe ve İngilizce Transkript

Transkript nedir? Transkript ne işe yarar?

Transkript, yani diğer bir adıyla not dökümü belgesi, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca kayıt durumlarını, almış oldukları dersleri, notlarını, akademik başarı düzeylerini, öğrenim dilini, not sistemini ve başarı değerlendirme kriterlerini içeren resmi bir belgedir. Transkript bir bakıma üniversite hayatınızda karneniz olarak da nitelendirilebilir.

AÖF elektronik kayıt nasıl yapılır? AÖF 2019-2020 kayıt yenileme işlemleri

AÖF kayıtları ne zaman? 2019 2020 AÖF kayıt ücreti ne kadar?

AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman 2019 AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:39
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