DGS açıköğretim puanları 2020
2020 DGS taban puanları | Dikey Geçiş Sınavı’da girecek olan öğrenciler hangi okullar kaç puanla kaç öğrenci aldığını araştırıyor. DGS ile pek çok öğrenci açıköğretim fakültesini de tercih ediyor. Öğrenciler “DGS puanıyla hangi açıköğretim programlarına yerleşir” , “DGS okul puanları 2020” , “DGS okul kontenjanları 2020” , “Açıköğretim DGS puanları kontenjanları” konularını araştırıyor.
Bu sene haziran ayının sonunda yapılması planlanan DGS koronavirüs salgını sebebiyle 9 Ağustos’a ertelendi. DGS’ye kısa süre kala öğrenciler okul puanlarını, kontenjanları araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
DGS nedir?
Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.
DGS açıköğretim puanları 2020
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