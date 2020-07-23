Bu sene haziran ayının sonunda yapılması planlanan DGS koronavirüs salgını sebebiyle 9 Ağustos’a ertelendi. DGS’ye kısa süre kala öğrenciler okul puanlarını, kontenjanları araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

DGS açıköğretim puanları 2020

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