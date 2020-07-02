  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

DGS açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2020 AÖF DGS puanları

DGS sınavına girecek adaylar 2020 DGS puanlarını merak ediyor. 2020 DGS başvuruları 9 Haziran ve 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak. İşte DGS açıköğretim bölümleri ve taban puanları…

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:52:00 - 2020-07-02 12:00:12
DGS açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2020 AÖF DGS puanları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları için beklenen tarihe kısa bir süre kaldı. 2020 DGS geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL olacak. Peki DGS 2020 AÖF puanları nedir? 

AÖF DGS taban puanları için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı