DGS açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2020 AÖF DGS puanları
DGS sınavına girecek adaylar 2020 DGS puanlarını merak ediyor. 2020 DGS başvuruları 9 Haziran ve 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak. İşte DGS açıköğretim bölümleri ve taban puanları…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları için beklenen tarihe kısa bir süre kaldı. 2020 DGS geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL olacak. Peki DGS 2020 AÖF puanları nedir?
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