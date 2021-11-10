DGS 2022 ne zaman? DGS 2022 başvuru ne zaman?
2022 yılı DGS tarihi belli oldu mu? Dikey Geçiş Sınavı için hazırlıklarına başlayan adaylar ne zaman başvuru yapacaklarını, sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022 ÖSYM takvimi açıklandı mı? DGS 2022 ne zaman? DGS 2022 başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?
Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanıyor. 2022 yılında DGS’ye girmek isteyenler ise sınav takvimini araştırmaya başladı. DGS 2022 başvuruları ne zaman alınacak?
DGS 2022 ne zaman? DGS 2022 başvuru ne zaman?
2022 yılında DGS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM henüz 2022 sınav takvimini açıklamadı. Söz konusu takvimin ocak ayında açıklanması bekleniyor. Takvim açıklandığında sınav başvurularının ne zaman başlayacağı ve sınav tarihleri belli olacak.
2021 yılında sınav başvuruları 21-31 Mayıs tarihlerinde alınmıştı. 2021 yılı DGS sınavı ise 11 Temmuz’da yapılmıştı. 2022 yılında da sınavın haziran ya da temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.