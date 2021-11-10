DGS 2022 ne zaman? DGS 2022 başvuru ne zaman?

2022 yılı DGS tarihi belli oldu mu? Dikey Geçiş Sınavı için hazırlıklarına başlayan adaylar ne zaman başvuru yapacaklarını, sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022 ÖSYM takvimi açıklandı mı? DGS 2022 ne zaman? DGS 2022 başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?