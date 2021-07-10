DGS 2021 sınav giriş belgesi nasıl alınır? DGS sınav yerleri sorgulama
Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Binlerce vatandaşın katılım sağlayacağı sınav öncesi DGS sınav giriş belgesi çıktısını alıyor. Bu belge sınava giriş esnasında adayların yanında bulundurması gerekirken öte yandan sınava katılım sağlayacakları ikameti de öğrenmiş oluyorlar. Peki, DGS 2021 sınav giriş belgesi nasıl alınır? DGS sınav yerleri sorgulama ekranı...
DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, söz konusu sınava saatler kala adayların odaklandığı konulardan oldu. Adaylar, ÖSYM'nin AİS ekranından alacakları DGS sınav giriş belgesi ile sınav salonlarına alınacak. Peki, DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir?
DGS 2021 ne zaman?
DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.
11 Temmuz tarihinde yapılacak DGS, saat 10:15'te başlayacak. ÖSYM'nin özellikle belirttiği bilgiye göre saat 10:00'dan sonra adaylar sınav merkezine alınmayacak. DGS sınav süresi 150 dakika sürecek. 10:15'te sınava başlayan adaylar 13:05'te sınavdan çıkabilecekler. DGS saat 13:05'te bitecek.
DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.
DGS 2021 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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