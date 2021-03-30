DGS 2021 başvuru ücreti | Bu sene DGS sınav ücreti ne kadar?

DGS 2021 başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sınavı başvuru ne zaman 2021? ÖSYM’nin 2021 Dikey Geçiş Sınav takvimine göre, 2021 DGS başvuruları21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi. DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor. DGS başvuru işlemi kılavuzda belirtildiği şekilde yapılarak sınav ücretini yatırmak gerekir.

2021 DGS sınavı başvuru ücreti ne kadar?

DGS başvuru bilgilerine, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmekte. ÖSYM 2021 DGS başvuru kılavuzunu henüz açıklamadı. DGS 2021 başvuru kılavuzu yayınlanmasıyla birlikte 2021 DGS sınavı başvuru ücreti de belli olmuş olacak. ÖSYM 2020 DGS başvuru ücretini 130 TL, geç başvuru ücretini ise 195,00 TL olarak açıklamıştı.

DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır. 2020-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir (“AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ” başlıklı madde). DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir. Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.