DFB Genel Sekreteri Curtius: "Mesut Özil, Alman formasıyla büyük bir tarih yazan oyuncudur"

BERLİN (AA) - Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Friedrich Curtius, Türk asıllı eski Alman milli futbolcu Mesut Özil'in Almanya formasıyla tarih yazan oyuncu olduğunu söyledi.



Friedrich Curtius, Berlin'deki Almanya Uyum Vakfında Türk gazetecilerle bir araya geldi.



Curtius, Mesut Özil ile ilgili 2 yıl önce yaşananların tekrar gündeme getirilmesinden rahatsızlık duymadığını belirterek, kendisinin Mesut Özil'e hayranlık duyduğunu aktardı.



Bu futbolcunun 2014'de dünya şampiyonu olan takımda yer aldığına işaret eden Curtius, "Mesut Özil, Alman formasıyla büyük bir tarih yazan oyuncudur." değerlendirmesinde bulundu.



Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasına sebep olan koşullardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Curtius, "DFB olarak daha erkenden oyuncunun önünde durmayı ve ona arka çıkmayı ihmal ettiğimizi de açık bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle de yaşanan bu tartışmada anlayışsızlığın nefrete dönüştüğü bir dönemde." ifadelerini kullandı.



Curtius, o dönemde DFB'nin Özil'in arkasında durmamasından dolayı üzgün olduğunu kaydetti.





- "Bir futbolcu hangi milli forma altında oynayacağına kendisi karar verir"





DFB Genel Sekreteri Curtius, bir futbolcunun hangi milli takımın formasını giyeceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Almanya-Türkiye arasında karar verecekse ve Türkiye için karar verirse buna saygı duyarım. Bu tamamen meşrudur ve anlaşılırdır. Almanya için karar verirse mutluluk duyarım. Almanya'dan yana karar verirse de Almanya ve DFB'nin değerleriyle özdeşleştiğini varsayarım. Ancak futbolcunun vereceği bu kararı ben veremem. Futbolcu kendisi bu kararı vermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.



7 Ekim'de Almanya ile Türkiye arasında Köln'de oynanacak dostluk maçına da değinen Curtius, bu karşılaşmanın 10 bin seyirciyle oynanmasını umut ettiğini söyledi.



DFB Genel Sekreteri, karşılaşmanın 2 hafta sonra oynanacak olmasından dolayı Köln'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunun nasıl olacağını şimdiden tahmin edemeyeceğini ifade ederek, müsabakanın seyircili oynanıp oynanmayacağının henüz belli olmadığını kaydetti.



Ülkede futbolda yaşanan ırkçılık ve ayrımcılık olaylarına ilişkin sorulara da cevap veren Curtius, "Toplumumuzda ve özellikle futbolda ırkçılığın yeri yoktur. Her türlü ırkçı davranışa her zaman kırmızı kart verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Irkçılığa karşı kararlılıkla mücadele edilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Friedrich Curtius, bu tür olayların bildirilmesi ve cezalandırılması için eyaletlerdeki federasyonlarda ilgili yapıların oluşturulduğunu anlattı.



DFB'de Cacau ve Jimmy Hartwig gibi eski futbolcuların uyum konusundaki sorunları çözmek için çaba sarf ettiklerini ve göçmenlerin kurduğu kulüplere giderek diyaloğa girdiklerini ifade eden Curtius, "Özelikle 2018'deki Dünya Kupası'ndan ve Mesut Özil olayından sonra edindiğimiz tecrübelerle kulüplerle ve futbol birlikleriyle yoğun diyalog başlattık. Federasyon olarak bu konularda kendimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Alman futbolunda aktif futbolcuların yüzde 25'i göçmen kökenli. Bu inanılmaz büyük bir oran. Bu insanlara ulaşıp onlarla diyaloğa geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018'in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.