Dezenformasyon Yasası işte bu yüzden gerekli! Çüüüşşş Orhan Aydın Çüüüşşş
Solcuların en yalancısı Orhan Aydın, "Şehir hastanelerinde parası olmayana tedavi yok." diyerek bir paylaşım yaptı. AK Parti iktidarının ülkeye kazandırdığı en önemli sağlık yatırımını ahlaksızca hedef alan Aydın'a sosyal medyada tepki yağarken, Dezenformasyon Yasası'nın neden gerekli olduğu bir kez daha ispatlandı.
Yeniakit.com.tr
AK Parti iktidarının Türkiye'ye kazandırdığı en önemli sağlık yatırımı Şehir Hastaneleri, Orhan Aydın tarafından ahlaksızca hedef alındı.
Orhan Aydın, her yalana inanan kitlesi için paylaşımlar yaptığı Twitter'da, "13 şehir hastanesini 4 şirket yani 4 patron yönetiyor! Parası olmayana asla tedavi yok." dedi.
Aydın'ın paylaşımı, Dezenformasyon Yasası'nın neden gerekli olduğunu gözler önüne serdi.
Orhan Aydın'ın ahlaksız yalanı sosyal medyada alay konusu oldu.