Dezenformasyon Yasası işte bu yüzden gerekli! Çüüüşşş Orhan Aydın Çüüüşşş

Solcuların en yalancısı Orhan Aydın, "Şehir hastanelerinde parası olmayana tedavi yok." diyerek bir paylaşım yaptı. AK Parti iktidarının ülkeye kazandırdığı en önemli sağlık yatırımını ahlaksızca hedef alan Aydın'a sosyal medyada tepki yağarken, Dezenformasyon Yasası'nın neden gerekli olduğu bir kez daha ispatlandı.