Dezenformasyon merkezinden net yalanlama: "Türkçe talimat" iddiası montaj çıktı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suriye ordusunun operasyonlarının Türkçe talimatlarla yönetildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Görüntülerin 2021 yılına ait olduğu ve montajlandığı belirlendi.
Sosyal medyada yayılan "Suriye ordusuna Şam’dan Türkçe talimatlar veriliyor" iddiası, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından çürütüldü.
Yapılan incelemeler sonucunda, bahse konu görüntülerin 2021 yılında Türkiye sınırındaki yasa dışı geçişlerin engellendiği anlara ait olduğu tespit edildi.
Açıklamada, eski görüntülerin üzerine Arapça ses eklenerek kasıtlı bir algı operasyonu yürütüldüğü vurgulandı.
DMM, dost ve kardeş komşu ülkelerin bu tarz dezenformasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, provokasyon amaçlı paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.