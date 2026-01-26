Ramazan ayı için Londra 30.000 LED ile aydınlanacak! Gelişme gündeme oturdu...

Londra'nın kalbi West End, bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan Ramazan Işıkları (Ramadan Lights London) ile bir kez daha parlamaya hazırlanıyor. 2026 kutlamaları, bugüne kadarki en görkemli görsel şöleni vaat ediyor.

Aziz Vakfı (The Aziz Foundation) tarafından sunulan ve finanse edilen bu özel proje, İngiltere'nin ilk ve en büyük hava aydınlatması olma özelliğini taşıyor. Piccadilly Circus ile Leicester Square arasında uzanan ünlü Coventry Street, Ramazan ayı boyunca ışık, renk ve topluluk ruhunun simgesi haline gelecek.

londrasondakika'ya göre; 30 Bin LED ile Görsel Şölen;

Bu yılki kurulumda 30.000'den fazla enerji tasarruflu LED ampul kullanılacak. İslami geometrik sanattan ve ayın gökyüzündeki döngülerinden ilham alan tasarım, Ramazan ayının maneviyatını yansıtacak şekilde yumuşak ve parlak tonlar arasında geçiş yapacak.

Işıklar, Ramazan ayı boyunca her akşam 17:00 ile 05:00 saatleri arasında Londra gökyüzünü aydınlatacak.

Bayram Sürprizi: Mesaj Değişiyor!

Organizasyonun en dikkat çeken detaylarından biri de değişen mesajlar olacak:

Ramazan ayı boyunca gökyüzünde "Happy Ramadan" (Ramazanınız Mübarek Olsun) yazısı parlayacak.

18 Mart 2026 gecesi ise bu yazı, oruç ayının bitişini ve bayram coşkusunu simgeleyen "Happy Eid" (Bayramınız Kutlu Olsun) mesajına dönüşecek.

Işıklar 24 Mart 2026 tarihine kadar şehri süslemeye devam edecek.

"Herkese Açık Bir Davet"

Batı Avrupa'daki ilk hava Ramazan ışıklandırması olarak 2023'te başlayan bu girişim, kısa sürede Londra'nın sevilen bir geleneğine dönüştü.

Aziz Vakfı Mütevellisi Rahima Aziz, etkinliğin önemini şu sözlerle vurguladı:

"Londra Ramazan Işıkları, inancı ve kökeni ne olursa olsun herkesi bir araya gelmeye ve Ramazan'ın kalbindeki değerleri deneyimlemeye çağıran açık bir davettir. Bu etkinliğin, Londra'nın zengin çeşitliliğinin parlayan bir sembolü haline gelmesinden gurur duyuyoruz."

Tüm ziyaretçilere ücretsiz olan bu etkinlik, Londra'nın kapsayıcılık, birlik ve karşılıklı anlayış değerlerini kutlamak isteyen herkesi Piccadilly'ye bekliyor.